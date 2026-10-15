«ЮГАГРО» запустил спецпроект для продвижения производителей АПК
Выставка «ЮГАГРО» представила спецпроект «Сила Роста», посвященный производителям и поставщикам сельскохозяйственной техники, семян, агрохимии, оборудования и материалов для агропромышленного комплекса. Компании могут подать заявку на участие и заказать имиджевый фильм о своей деятельности.
В рамках проекта съемочная группа посещает предприятия и снимает фильмы о производственных процессах, технологиях и истории компаний. Материалы предназначены для использования в коммуникации с клиентами и партнерами, а также на отраслевых мероприятиях.
Проект ориентирован на руководителей агропредприятий, агрономов, инженеров, технических специалистов, студентов и молодых специалистов. Фильмы позволяют познакомиться с производством изнутри, изучить опыт компаний и получить информацию о решениях для сельского хозяйства.
Первый сезон проекта уже доступен на его странице. Съемки прошли на предприятиях «Генезис», «Новагрейн» и ККЗ «Кубань» в Краснодарском и Ставропольском краях. Команда проекта также работала над тремя сезонами «Агропробега-ЮГАГРО», в рамках которого съемки проводились на предприятиях в разных регионах России.
Для участников предусмотрены два пакета услуг. «Премиум» включает разработку концепции, производство фильма, пять коротких видео Reels и проморолики. Пакет «Бизнес» ориентирован на компании, которым необходимо представить свою деятельность, продукцию и решения клиентам и партнерам.
Производство фильма включает пять этапов: подачу заявки, подготовку брифа и сценария, съемку, монтаж и публикацию. Состав услуг, сроки и стоимость пакетов фиксированы. После подачи заявки менеджер связывается с представителем компании, консультирует по условиям участия и направляет информационную брошюру. Консультации бесплатны, подача заявки не обязывает к заключению договора.
Международная выставка «ЮГАГРО 2026» пройдет 17–20 ноября в Краснодаре, в выставочном комплексе «Экспоград Юг». В 2025 году мероприятие посетили 19,8 тыс. специалистов из 77 регионов России и 40 стран. По данным организаторов, 72% посетителей принимают решения о закупках или влияют на них. Выставка охватывает направления растениеводства — от техники для подготовки почвы до оборудования для хранения, переработки и упаковки продукции. Электронная регистрация посетителей на «ЮГАГРО 2026» открыта.
Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.
Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД». Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»
https://yugagro.org/ru/media/news/2026/october/14/sila-rosta-spetsproekt-yugagro/Реклама. 6+
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