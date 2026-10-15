«ЮГАГРО» запустил спецпроект для продвижения производителей АПК

Международная выставка «ЮГАГРО 2026» пройдет 17–20 ноября в Краснодаре, в выставочном комплексе «Экспоград Юг». В 2025 году мероприятие посетили 19,8 тыс. специалистов из 77 регионов России и 40 стран. По данным организаторов, 72% посетителей принимают решения о закупках или влияют на них. Выставка охватывает направления растениеводства — от техники для подготовки почвы до оборудования для хранения, переработки и упаковки продукции. Электронная регистрация посетителей на «ЮГАГРО 2026» открыта.