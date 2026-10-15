Полпред напомнил Пензенской области о выборах-2027 и устойчивой работе ЖКХ

Игорь Комаров подчеркнул, что важно продолжать работу не только с избранными ветеранами, но и с теми, кто не получил мандаты, расширяя их участие в общественной жизни. Полпред также анонсировал запуск новых окружных проектов: конкурса-фестиваля для семей участников и ветеранов СВО и Спартакиады вузов ПФО.