Полпред напомнил Пензенской области о выборах-2027 и устойчивой работе ЖКХ
Губернатор Олег Мельниченко принял участие в видеосовещании
Губернатор Олег Мельниченко принял участие в видеосовещании полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова с главами регионов. На нем обсуждались итоги единого дня голосования, подготовка к выборной кампании 2027 года, прохождение отопительного сезона и поддержка ветеранов специальной военной операции.
Полпред подвел итоги сентября. в ПФО одновременно с выборами депутатов Госдумы прошло свыше 650 избирательных кампаний, было замещено 4,8 тыс. мандатов и выборных должностей. По словам Игоря Комарова, количество обращений о возможных нарушениях оказалось в 5,6 раза ниже, чем на парламентских выборах 2021 года.
Игорь Комаров напомнил, что в 2027 году жителям Пензенской области предстоит избрать депутатов Законодательного собрания. Среди ключевых задач на предстоящий период он назвал обеспечение безопасности жителей, сохранение общественно-политической стабильности, повышение социального самочувствия населения и достижение национальных целей развития, определенных президентом Владимиром Путиным.
Отдельное внимание было уделено подготовке к отопительному сезону. Ранее власти региона сообщали о 99% готовности объектов ЖКХ к зиме, заготовке топлива и формировании аварийных бригад. Полпред потребовал обеспечить бесперебойную работу социально значимой инфраструктуры и оперативно устранять возможные аварии на коммунальных сетях.
Игорь Комаров подчеркнул, что важно продолжать работу не только с избранными ветеранами, но и с теми, кто не получил мандаты, расширяя их участие в общественной жизни. Полпред также анонсировал запуск новых окружных проектов: конкурса-фестиваля для семей участников и ветеранов СВО и Спартакиады вузов ПФО.