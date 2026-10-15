В Кумылженском районе арестован подозреваемый в покушении на убийство

Как следует из материалов, фигурант находился со знакомым на улице возле одного из домов по улице Блинова в станице Кумылженской. Между мужчинами произошел словесный конфликт, который, по версии следствия, перерос в вооруженное нападение. В ходе ссоры подозреваемый достал имевшийся при нем травматический пистолет и произвел три выстрела в оппонента, причинив ему ранения головы и обоих бедер. Когда потерпевший попытался убежать, фигурант произвел еще не менее двух выстрелов, «целясь в жизненно важные органы», однако попасть в жертву не смог.