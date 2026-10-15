В Кумылженском районе арестован подозреваемый в покушении на убийство
Он стрелял в знакомого из травмата, но не попал
Кумылженский районный суд Волгоградской области 14 октября избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя Александра М., подозреваемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Под стражей фигурант пробудет до 12 декабря 2026 года, следует из сообщения пресс-службы суда.
Как следует из материалов, фигурант находился со знакомым на улице возле одного из домов по улице Блинова в станице Кумылженской. Между мужчинами произошел словесный конфликт, который, по версии следствия, перерос в вооруженное нападение. В ходе ссоры подозреваемый достал имевшийся при нем травматический пистолет и произвел три выстрела в оппонента, причинив ему ранения головы и обоих бедер. Когда потерпевший попытался убежать, фигурант произвел еще не менее двух выстрелов, «целясь в жизненно важные органы», однако попасть в жертву не смог.
В суде подчеркнули, что довести преступный умысел до конца подозреваемый не смог потому, что потерпевшему удалось скрыться и своевременно обратиться в медицинское учреждение, где ему была оказана квалифицированная помощь. Раненого доставили в Кумылженскую центральную районную больницу; официальных данных о тяжести его состояния в сообщении суда не приводится.
12 октября фигуранта задержали. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения рассматривалось судом посредством видеоконференцсвязи. Как следует из публикации, сам подозреваемый и его защитник возражали против заключения под стражу. В официальном сообщении суда мотив преступления не указывается.