В Уфе вынесли приговор троим участникам массовой драки у ночного клуба
Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу троим участникам массовой драки возле ночного клуба, сообщают пресс-службы судов, прокуратуры и управления СКР Башкирии.
Подсудимые в возрасте от 25 до 28 лет признаны виновными в хулиганстве, совершенном группой, с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Установлено, что утром 12 апреля 2025 года около развлекательного заведения на Коммунистической улице в Уфе произошел конфликт между двумя охранниками и знакомым подсудимых, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. В ответ на требование сотрудника заведения прекратить скандалить он избил охранника и распылил ему в лицо перцовый баллончик.
Ссора продолжилась на улице, где к нападавшему присоединились трое обвиняемых. Вместе они напали на двоих посетителей бара и сотрудников охраны. Один из подсудимых автомобильной ручкой ударил потерпевшего по голове.
Суд приговорил двоих подсудимых к лишению свободы на срок от четырех лет до четырех лет и двух месяцев, третьему назначил три года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.