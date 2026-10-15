В Уфе вынесли приговор троим участникам массовой драки у ночного клуба

Установлено, что утром 12 апреля 2025 года около развлекательного заведения на Коммунистической улице в Уфе произошел конфликт между двумя охранниками и знакомым подсудимых, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство. В ответ на требование сотрудника заведения прекратить скандалить он избил охранника и распылил ему в лицо перцовый баллончик.