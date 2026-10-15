Глава компании получил штраф за взятки экс-инспектору Ространснадзора по УрФО

На суде Сащенко признал вину. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника, в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и положительные характеристики личности подсудимого. Ему было назначено 2,8 млн руб. штрафа, но наказание смягчили с учетом срока содержания Сащенко под стражей и нахождения под домашним арестом. Также на четыре года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.