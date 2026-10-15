Глава компании получил штраф за взятки экс-инспектору Ространснадзора по УрФО
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила назначил 2,6 млн руб. штрафа директору ООО «Техноком» Данилу Сащенко за взятки бывшему главному государственному инспектору Ространснадзора по УрФО Игорю Ляху, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Сумма взятки конфискована в доход государства, сохранен арест на автобус для исполнения обязательств по выплате штрафа.
Суд установил, что Сащенко в интересах юрлица через посредника, который был сотрудником ООО «Техноком», девять раз передал Ляху взятки по 25 тыс. руб. Вознаграждение на общую сумму 225 тыс. руб. он передал за попустительство по службе в период с июня 2025 года по февраль 2026 года.
На суде Сащенко признал вину. Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника, в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, активное способствование расследованию преступления и положительные характеристики личности подсудимого. Ему было назначено 2,8 млн руб. штрафа, но наказание смягчили с учетом срока содержания Сащенко под стражей и нахождения под домашним арестом. Также на четыре года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Игоря Ляха ранее отправили на 7,5 лет в колонию строгого режима за получение взятки, он должен будет оплатить штраф на более чем на 1,1 млн руб. На четыре года ему запрещено работать в органах власти. Посредник также был осужден.