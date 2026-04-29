Экс-главного инспектора автонадзора в Нижнем Тагиле отправили под суд за взятку

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила началось рассмотрение уголовного дела бывшего главного инспектора автонадзора, обвиняемого в получении взятки в размере 225 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судят по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Следствие установило, что с июня 2025 года по 2 февраля 2026 года главный инспектор отдела автомобильного, дорожного надзора и контроля международных автомобильных перевозок межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО получал деньги от директора транспортной компании через посредника. В обмен чиновник не выявлял нарушения правил пассажирских перевозок, совершаемые организацией.

В производстве суда также находятся дела в отношении предполагаемого посредника и директора коммерческой организации, которые участвовали в передаче денег.

