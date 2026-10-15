В сентябре на Кубани выдали кредитных карт почти на 6 млрд рублей
Количество новых кредитных карт, выданных в России в сентябре 2026 года, сократилось на 3,8% по сравнению с августом, до 1,42 млн штук. Об этом сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Общий объем лимитов по новым кредитным картам за месяц уменьшился на 9,3%, до 149,2 млрд руб. По данным НБКИ, в сентябре 2024 года этот показатель составлял 220,7 млрд руб. — в 1,5 раза больше, чем два года спустя.
Наибольший объем лимитов по выданным кредитным картам в сентябре зафиксирован в Москве (15,94 млрд руб.), Московской области (10,42 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (7,13 млрд руб.). Краснодарский край занял четвертое место с показателем 5,88 млрд руб. Замыкает пятерку Тюменская область вместе с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами, где объем лимитов составил 4,75 млрд руб.
Наиболее заметное сокращение объема лимитов среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт произошло в Свердловской области — на 12,6% за месяц. В Пермском крае показатель снизился на 12%, в Удмуртии — на 11,3%, в Тюменской области с автономными округами — на 10,5%, в Санкт-Петербурге — на 10,2%. В Москве объем лимитов сократился на 9,5%.
Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что выдача кредитных карт и объемы лимитов по ним остаются на низком уровне. По его словам, банки сохраняют осторожность и предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, стремясь снизить риск просрочек. Качество заявителей улучшается, однако этот процесс идет медленно, добавил он.