В сентябре на Кубани выдали кредитных карт почти на 6 млрд рублей

Наиболее заметное сокращение объема лимитов среди 30 регионов-лидеров по выдаче кредитных карт произошло в Свердловской области — на 12,6% за месяц. В Пермском крае показатель снизился на 12%, в Удмуртии — на 11,3%, в Тюменской области с автономными округами — на 10,5%, в Санкт-Петербурге — на 10,2%. В Москве объем лимитов сократился на 9,5%.