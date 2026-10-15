В Уфе Toyota сбила двух школьниц на электровелосипеде

Материалы в отношении родителей несовершеннолетнего водителя направили в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ). Будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.