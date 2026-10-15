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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Башкортостан

В Уфе Toyota сбила двух школьниц на электровелосипеде

14 октября в Уфе Toyota Camry сбила двух подростков на электровелосипеде, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
48-летний водитель автомобиля поворачивал налево и сбил встречный электровелосипед Aimiko, за рулем которого была несовершеннолетняя без прав. Ее пассажирку-сверстницу доставили в больницу.
Материалы в отношении родителей несовершеннолетнего водителя направили в комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание (ст. 5.35 КоАП РФ). Будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
Майя Иванова