Прикамского врача обязали вернуть часть «подъемных выплат» из-за досрочного увольнения из больницы
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Дзержинский суд Перми взыскал с одного из врачей часть стимулирующих выплаты из-за досрочного увольнения. Об этом сообщает пресс-служба суда. Как установлено в судебном заседании, летом 2023 года врач трудоустроилась в районную больницу и получила 2 млн руб. из краевого бюджета по программе «Кадры Прикамья». По условиям договора она была обязана отработать в учреждении не менее пяти лет, а в случае досрочного увольнения — вернуть часть выплаты пропорционально неотработанному времени. Однако спустя год врач уволилась по собственному желанию, не вернув средства.
Больница обратилась в суд с требованием взыскать 1,63 млн руб. основного долга и 800 тыс. руб. неустойки. Ответчик с иском не согласилась, объяснив, что уволилась из-за болезни, вызванной плохими условиями в предоставленной ей квартире.
Суд эти доводы отклонил. Выплата носит целевой характер: бюджетные средства предоставляются в обмен на обязательство отработать установленный срок. Ни договор о выплате, ни порядок ее предоставления, ни трудовой договор не обязывали работодателя обеспечить врача жильем. Поскольку увольнение по собственному желанию не освобождает от возврата средств, а доказательств вынужденного характера увольнения представлено не было, суд встал на сторону больницы.
Дзержинский суд Перми взыскал с бывшего врача более 1,63 млн руб. невозвращенной части выплаты, 500 тыс. руб. неустойки и расходы по уплате государственной пошлины. Решение вступило в законную силу.