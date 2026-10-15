Прикамского врача обязали вернуть часть «подъемных выплат» из-за досрочного увольнения из больницы

Дзержинский суд Перми взыскал с одного из врачей часть стимулирующих выплаты из-за досрочного увольнения. Об этом сообщает пресс-служба суда. Как установлено в судебном заседании, летом 2023 года врач трудоустроилась в районную больницу и получила 2 млн руб. из краевого бюджета по программе «Кадры Прикамья». По условиям договора она была обязана отработать в учреждении не менее пяти лет, а в случае досрочного увольнения — вернуть часть выплаты пропорционально неотработанному времени. Однако спустя год врач уволилась по собственному желанию, не вернув средства.