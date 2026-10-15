Компания в Первоуральске задолжала зарплату на 12 млн рублей 50 сотрудникам
Первоуральский городской суд начал разбирательство по коллективному иску 50 сотрудников к ООО «Уральская Промышленная Сталь». Работники требуют взыскать с компании задолженность по оплате труда, общая сумма которой превышает 12 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Основанием для обращения в судебные органы послужило нарушение работодателем обязательств по своевременной выплате заработка за период с 2025 по 2026 год. Каждый из истцов предъявил самостоятельные требования, подтвердив наличие трудовых отношений и факт начисления зарплаты, но не перечислении денег в срок.
На заседание стороны не явились, судом удовлетворено ходатайство истцов об отложении судебного заседания для урегулирования спора путем заключения мирового соглашения.