Компания в Первоуральске задолжала зарплату на 12 млн рублей 50 сотрудникам

Основанием для обращения в судебные органы послужило нарушение работодателем обязательств по своевременной выплате заработка за период с 2025 по 2026 год. Каждый из истцов предъявил самостоятельные требования, подтвердив наличие трудовых отношений и факт начисления зарплаты, но не перечислении денег в срок.