Двух жителей Удмуртии оштрафовали за донаты фонду Навального
Суммарно они перечислили туда 3 тысячи рублей
Двух жителей Удмуртии осудили за донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, обоим инкриминировалось предоставление средств экстремистской организации (ст. 282.3 УК).
Ленинский райсуд Ижевска назначил 50-летнему местному жителю штраф в размере 500 тыс. руб. за перевод фонду 2 тыс. руб. в 2021-2022 годах. Аналогичное дело рассматривалось в Можгинском райсуде Удмуртии. Судебная инстанция оштрафовала местного жителя на 400 тыс. руб. за донат в 1 тыс. руб.
Фонд основал политик Алексей Навальный в 2011 году. В июне 2021-го Мосгорсуд признал НКО экстремистской организацией, запретил ее деятельность и ликвидировал юрлицо. В феврале 2026 года Верховный суд России оставил в силе решение о признании американского юрлица НКО террористическим и запрещенным в стране — Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF, включена в России в реестр иноагентов).