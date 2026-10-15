Двух жителей Удмуртии оштрафовали за донаты фонду Навального

Фонд основал политик Алексей Навальный в 2011 году. В июне 2021-го Мосгорсуд признал НКО экстремистской организацией, запретил ее деятельность и ликвидировал юрлицо. В феврале 2026 года Верховный суд России оставил в силе решение о признании американского юрлица НКО террористическим и запрещенным в стране — Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF, включена в России в реестр иноагентов).