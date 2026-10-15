В Пермском крае на продажу выставлен комплекс детского оздоровительного лагеря

В список лотов вошли здание овощехранилища, столовая, арочный склад, эстрада, здание пункта охраны, изолятор, душевая с прачечной, общежития, спальные и административные корпуса, склад, забор. Информация о продаже размещена на сайте sberbank-ast. Начальная цена продажи — 22,6 млн руб. Заявки принимаются с 14 октября по 9 ноября. Аукцион запланирован на 13 ноября. Согласно условиям торгов, в течение 10 лет со дня перехода права собственности имущество должно использоваться по назначению — социальная инфраструктура для детей (для отдыха и оздоровления).