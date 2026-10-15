В Самарской области установлены температурные рекорды

В Самаре и Тольятти максимальная температура составила +22,3 °С, превысив предыдущие рекордные значения 1997 года на 1,5°С и 0,5°С соответственно. В Челно-Вершинах столбик термометра поднялся до +22,8 °С. Это на 2,9 °С выше прежнего рекорда, зафиксированного в 1997 году. Также новые максимумы зафиксированы на метеостанции АГЛОС в Кинель-Черкассах, где температура достигла +23,4 °С.