Власти будут восстанавливать работу обанкроченного Бакальского рудоуправления

В отношении ООО «Бакальское рудоуправление» арбитражный суд области в начале октября ввел процедуру конкурсного производства. Фактически градообразующее предприятие не работает уже несколько лет, что в том числе повлекло задолженность перед персоналом. Ростехнадзор приостановил эксплуатацию подземного рудника и карьера. Не функционирует и обогатительная фабрика. Для возобновления деятельности предприятия потребуется восстановить производственную инфраструктуру и устранить выявленные нарушения, подчеркивают в правительстве. Губернатор поставил задачу подготовить к этому объект и найти нового инвестора. Профильным структурам и властям округа необходимо постоянно общаться с новым руководством рудоуправления.