В Ленобласти за сутки ликвидировали 10 пожаров и последствия семи ДТП
За прошедшие сутки подразделения пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области отреагировали на 17 оперативных событий. Спасатели ликвидировали 10 пожаров и устранили последствия семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили в МЧС России.
На тушение пожаров привлекли 85 человек личного состава и 21 единицу техники. В результате происшествий пострадали три человека, один из них погиб.
Для ликвидации последствий ДТП задействовали 34 спасателя и восемь единиц техники. В авариях пострадали шесть человек, еще пятерых удалось спасти.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности: не оставлять газовые приборы без присмотра, а во время дождя и тумана снижать скорость движения на автомобиле.