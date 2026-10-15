В Петербурге 15 октября воздух прогреется до +12 градусов
В Санкт-Петербурге в четверг, 15 октября, ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. Днем воздух прогреется до +10…+12 градусов, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром температура воздуха составила +5,7 градуса. В пригородах ночью местами ожидалось похолодание до +1 градуса. Ветер будет южным и юго-восточным, слабым. Атмосферное давление продолжит повышаться.
Солнце взойдет в 07:37 и зайдет в 17:50. Продолжительность светового дня составит около 10 часов 13 минут.
Согласно климатическим данным, среднесуточная температура воздуха в Петербурге 15 октября составляет +6,2 градуса. Самым теплым этот день был в 2018 году, когда воздух прогрелся до +19,1 градуса, а самым холодным — в 1937-м, когда температура опустилась до 4,7 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1929 году: тогда за сутки выпало 23 мм.
В прошлом году 15 октября температура в городе колебалась от +4,5 до +7,5 градуса, а количество осадков в виде дождя составило 0,8 мм.
В ближайшие два дня в Петербурге ожидается небольшое потепление: температура воздуха составит +11…+13 градусов. Осадков не прогнозируют.