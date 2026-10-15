В Петербурге 15 октября воздух прогреется до +12 градусов

Согласно климатическим данным, среднесуточная температура воздуха в Петербурге 15 октября составляет +6,2 градуса. Самым теплым этот день был в 2018 году, когда воздух прогрелся до +19,1 градуса, а самым холодным — в 1937-м, когда температура опустилась до 4,7 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1929 году: тогда за сутки выпало 23 мм.