В Прикамье продолжает снижаться стоимость бензина

По данным Росстата, с 6 по 12 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 49 субъектах РФ, более всего — в Магаданской области (+8,7%) и Еврейской автономной области (+8,0%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 31 субъекте Российской Федерации, более всего — в Тюменской области (кроме автономных округов) (-8,1%).