В Прикамье продолжает снижаться стоимость бензина
За неделю с 6 по 12 октября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 1,18 руб. и составила 85,24 руб. за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 9 коп., до 80,74 руб. за литр, АИ-95 — на 2,02 руб., до 88,36 руб. за литр. Цена на АИ-98 не изменилась и составляет 99,62 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 22 коп. и составила 88,13 руб. за литр.
Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 75,88 руб. за литр.
По данным Росстата, с 6 по 12 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 49 субъектах РФ, более всего — в Магаданской области (+8,7%) и Еврейской автономной области (+8,0%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 31 субъекте Российской Федерации, более всего — в Тюменской области (кроме автономных округов) (-8,1%).