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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Средняя Волга

Ракетная опасность объявлена в Волгоградской области

Аэропорт закрыт
В Волгоградской области введен режим ракетной опасности, сообщает официальный канал Региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) региона.
Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении Росавиации.
Никита Маркелов