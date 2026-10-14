В Саратовской области объявлена ракетная опасность
При звуках сирен граждан призывают отойти от окон
В Саратовской области 14 октября 2026 года объявлена ракетная опасность. Соответствующее экстренное уведомление разослано жителям региона через мобильные приложения.
Власти призывают граждан при звуках сирен отойти от окон и пройти в помещения, расположенные между несущими стенами, не имеющие окон. Находящимся на улице рекомендуется немедленно направиться в ближайшее укрытие — здание, паркинг или подземный переход.
Росавиация закрыла аэропорт «Гагарин».