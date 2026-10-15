Саратовские производители подшипников сформировали кластер для импортозамещения
В Саратовской области зарегистрирован новый промышленный кластер по производству подшипниковой продукции, которому Минпромторг РФ присвоил статус федеральной территории. Объединение создано для реализации импортозамещающих проектов и получения доступа к мерам государственной поддержки, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.
Оператором кластера стал соответствующий региональный фонд. В состав объединения вошли пять местных структур: ООО «Сталь Инвест», «Поволжский подшипниковый завод», ТПК «Спецподшипник», «Независимая испытательно-измерительная лаборатория подшипниковой продукции» и ИП Игорь Котов. Все участники являются действующими игроками рынка и уже связаны производственной кооперацией, выпуская продукцию для машиностроения и транспортной отрасли.
Статус промышленного кластера открывает компаниям доступ к инструментам федеральной поддержки. При условии запуска производства продукции, входящей в перечень Минпромторга, предприятия смогут претендовать на льготное кредитование. Кроме того, бизнес получит право на субсидирование до 50% затрат на приобретение стартовых партий продукции, а также на пониженный тариф страховых взносов (7,6%) в рамках специнвестконтракта.
Базой для получения преференций станут три уже заявленных импортозамещающих проекта с общим объемом инвестиций свыше 100 млн рублей. Срок их реализации — до 2030 года. Распределение компетенций между участниками выглядит следующим образом: ТПК «Спецподшипник» возьмет на себя производство наружных колец, «Сталь Инвест» сосредоточится на выпуске роликовых радиальных подшипников, а «Поволжский подшипниковый завод» займется разработкой и производством шариковых радиальных подшипников. На ближайший период предприятиям предстоит наладить технологические процессы и выйти на серийный выпуск.
Министр экономического развития Саратовской области Илья Емельянов отметил, что создание кластера направлено на снижение региональной зависимости от внешних поставок критически важной продукции. «Это не просто формальное объединение, а системная модель кооперации, ориентированная на выпуск конкретной продукции с четкими параметрами инвестиций»,— заявил господин Емельянов, добавив, что власти региона рассчитывают на укрепление позиций саратовских производителей на рынке в ближайшие годы.