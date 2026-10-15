Саратовские производители подшипников сформировали кластер для импортозамещения

Базой для получения преференций станут три уже заявленных импортозамещающих проекта с общим объемом инвестиций свыше 100 млн рублей. Срок их реализации — до 2030 года. Распределение компетенций между участниками выглядит следующим образом: ТПК «Спецподшипник» возьмет на себя производство наружных колец, «Сталь Инвест» сосредоточится на выпуске роликовых радиальных подшипников, а «Поволжский подшипниковый завод» займется разработкой и производством шариковых радиальных подшипников. На ближайший период предприятиям предстоит наладить технологические процессы и выйти на серийный выпуск.