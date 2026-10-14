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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Великом Новгороде готовятся к монтажу опор канатной дороги через Волхов

В Великом Новгороде готовятся к монтажу опор канатной дороги через реку Волхов. Об этом 14 октября сообщил журналистам директор управления капитального строительства Новгородской области Анатолий Асаул.
Для канатной дороги в Великом Новгороде доставили оборудование из Китая

Для канатной дороги в Великом Новгороде доставили оборудование из Китая

Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Всего для переправы установят четыре линейные опоры. Русловые конструкции будут возвышаться почти на 30 метров над уровнем Волхова и станут заметной доминантой района. По высоте они будут сопоставимы со зданием театра драмы.
К настоящему времени строители полностью завершили устройство свайных фундаментов под опоры и станционные сооружения, а также забетонировали ростверки опор и станций. Металлоконструкции уже доставлены на площадку и ожидают установки.
В Великий Новгород также поступило технологическое оборудование для канатной дороги: приводные и обводные механизмы, кабины и несуще-тяговый канат. Его производитель — китайская компания Beijing Materials Handling Research Institute Co., Ltd. В ближайшее время в город должны прибыть специалисты из Китая, которые помогут с монтажом оборудования.
Строительство надземных частей станций ведется одновременно на обоих берегах Волхова. Обводную станцию разместят на правом берегу, а приводную, где установят основное оборудование и организуют гараж для кабин, — на левом.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор