В Великом Новгороде готовятся к монтажу опор канатной дороги через Волхов
В Великом Новгороде готовятся к монтажу опор канатной дороги через реку Волхов. Об этом 14 октября сообщил журналистам директор управления капитального строительства Новгородской области Анатолий Асаул.
Всего для переправы установят четыре линейные опоры. Русловые конструкции будут возвышаться почти на 30 метров над уровнем Волхова и станут заметной доминантой района. По высоте они будут сопоставимы со зданием театра драмы.
К настоящему времени строители полностью завершили устройство свайных фундаментов под опоры и станционные сооружения, а также забетонировали ростверки опор и станций. Металлоконструкции уже доставлены на площадку и ожидают установки.
В Великий Новгород также поступило технологическое оборудование для канатной дороги: приводные и обводные механизмы, кабины и несуще-тяговый канат. Его производитель — китайская компания Beijing Materials Handling Research Institute Co., Ltd. В ближайшее время в город должны прибыть специалисты из Китая, которые помогут с монтажом оборудования.
Строительство надземных частей станций ведется одновременно на обоих берегах Волхова. Обводную станцию разместят на правом берегу, а приводную, где установят основное оборудование и организуют гараж для кабин, — на левом.