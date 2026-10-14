В трамваях Петербурга запустили оплату проезда цифровыми рублями
В Санкт-Петербурге запустили пилотный проект по оплате проезда в трамваях цифровыми рублями. Новая возможность доступна во всех вагонах маршрута № 24, сообщили в пресс-службе Смольного.
Для оплаты пассажирам необходимо отсканировать QR-код на медиакомплексе или валидаторе с помощью камеры смартфона либо банковского приложения, выбрать оплату цифровыми рублями и подтвердить платеж. После этого пользователь получает электронный чек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что внедрение цифровых технологий позволяет экономить время пассажиров и повышать комфорт поездок.