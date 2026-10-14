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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

В трамваях Петербурга запустили оплату проезда цифровыми рублями

В Санкт-Петербурге запустили пилотный проект по оплате проезда в трамваях цифровыми рублями. Новая возможность доступна во всех вагонах маршрута № 24, сообщили в пресс-службе Смольного.
В Петербурге протестируют оплату цифровыми рублями во всех трамваях маршрута № 24

В Петербурге протестируют оплату цифровыми рублями во всех трамваях маршрута № 24

Евгений Павленко / Коммерсантъ

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Для оплаты пассажирам необходимо отсканировать QR-код на медиакомплексе или валидаторе с помощью камеры смартфона либо банковского приложения, выбрать оплату цифровыми рублями и подтвердить платеж. После этого пользователь получает электронный чек.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что внедрение цифровых технологий позволяет экономить время пассажиров и повышать комфорт поездок.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор