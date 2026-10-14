Потребительские цены в Петербурге с начала года выросли на 5,58%

Наиболее заметно в обоих регионах подорожали услуги. В Петербурге рост составил 10,86%, в Ленобласти — 10,54%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 3,66% и 6,24% соответственно. Продовольствие подорожало меньше всего: на 2,96% в городе и на 2,21% в области.