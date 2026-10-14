Потребительские цены в Петербурге с начала года выросли на 5,58%
С начала 2026 года потребительские цены в Санкт-Петербурге выросли на 5,58%, в Ленинградской области — на 5,68%. Такие данные приводит Петростат.
Наиболее заметно в обоих регионах подорожали услуги. В Петербурге рост составил 10,86%, в Ленобласти — 10,54%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 3,66% и 6,24% соответственно. Продовольствие подорожало меньше всего: на 2,96% в городе и на 2,21% в области.
В приведенной статистике пока не отражено повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 14,6%, вступившее в силу 1 октября. Предыдущая индексация тарифов ЖКХ — на 1,7% — прошла в январе 2026 года.
С 1 января 2027 года в России также начнет действовать система мониторинга цен на продовольствие. Правительство утвердило перечень из 24 категорий товаров, включая мясо, рыбу, яйца, молочную продукцию, сыр, масло, сахар, соль, муку, крупы, макароны и овощи.
Мониторинг охватит все этапы движения товаров — от производителя до прилавка. Для анализа цен будут использоваться в том числе данные Федеральной налоговой службы, налоговые декларации и бухгалтерская отчетность компаний. Система должна помочь своевременно выявлять причины резкого роста стоимости продуктов.