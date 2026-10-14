«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ
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ХК «Сибирь» обыграл «Салават Юлаев» в регулярном матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). В составе новосибирцев четыре шайбы оформили Иван Воробьев, Павел Тютнев, Степан Никулин и Сергей Попов.
«Уже третий матч проводим с «Салаватом Юлаевым» на протяжении короткого времени, друг друга изучили, у нас поэтому собрание (перед игрой) короткое было. Ребята молодцы, услышали нас и уже начали с шайбой хоть немного играть, хорошие голы забили. Концовку матча провели самоотверженно, включили характер — какие-то моменты на себя поймали, вратарь подтащил в нужный момент», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.
По итогам 16 игр новосибирская команда занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 15 очков. Следующий матч «Сибирь» проведет с «Барысом» 17 октября.