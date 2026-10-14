«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» в матче КХЛ

«Уже третий матч проводим с «Салаватом Юлаевым» на протяжении короткого времени, друг друга изучили, у нас поэтому собрание (перед игрой) короткое было. Ребята молодцы, услышали нас и уже начали с шайбой хоть немного играть, хорошие голы забили. Концовку матча провели самоотверженно, включили характер — какие-то моменты на себя поймали, вратарь подтащил в нужный момент», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.