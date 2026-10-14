Прокуратура проверит обстоятельства задержки рейса из Нижнекамска в Москву
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку после изменения маршрута рейса DP 6846, следовавшего из Нижнекамска в Москву. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
«Устанавливаются обстоятельства возможного нарушения прав пассажиров рейса DP 6846 сообщением Нижнекамск — Москва»,— говорится в сообщении ведомства.
Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту самолет совершил посадку в Пулково. В 14:25 воздушное судно вылетело в пункт назначения.
В прокуратуре напомнили, что в Пулково круглосуточно работает мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. Пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по телефону +7 (911) 973-22-00.
В настоящее время аэропорт Пулково работает в штатном режиме.