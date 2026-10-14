Дело о хищении 230 млн рублей при установке газовых счетчиков в СКФО дошло до суда

Четыре компании-заказчика, как утверждает обвинение, заплатили за работы больше, чем следовало; общий ущерб оценили в 230 млн руб. Речь идет о работах в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане и Ингушетии. В тех же республиках с 2017 года разворачивалась программа установки газовых счетчиков с дистанционной передачей показаний. В публикации отраслевой компании «Рустехнология» говорится, что проект «Газпром межрегионгаз Пятигорск» и региональных газораспределительных организаций должен был автоматизировать сбор данных о расходе газа. Это объясняет, почему монтаж приборов и систем телеметрии стал предметом подрядов.