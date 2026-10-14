В Калининградской области с начала октября изъяли более 120 кг незаконно выловленной рыбы
С начала октября инспекторы Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства изъяли в водоемах Калининградской области более 120 кг незаконно добытой рыбы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
За этот период специалисты провели 73 выездных обследования водных объектов. Еще 24 рейда состоялись совместно с сотрудниками транспортной полиции, регионального управления МВД, Росгвардии и представителями общественных объединений рыболовов-любителей.
В ходе проверок выявили 36 административных правонарушений, связанных с несоблюдением условий разрешений на добычу водных биоресурсов и правил любительского рыболовства. Еще по 21 факту составили протоколы за нарушения режима водоохранных зон и требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.
Общая сумма наложенных штрафов составила 197 тыс. рублей. Ущерб водным биоресурсам оценили в 27,5 тыс. рублей.
Помимо рыбы, у нарушителей изъяли семь транспортных средств и 30 запрещенных орудий лова. В их числе — лесковые сети общей длиной около 1,5 тыс. метров.
В Росрыболовстве отметили, что рейды направлены на восстановление численности водных биоресурсов и сохранение экологического баланса водных экосистем региона.