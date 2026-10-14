В Калининградской области с начала октября изъяли более 120 кг незаконно выловленной рыбы

В ходе проверок выявили 36 административных правонарушений, связанных с несоблюдением условий разрешений на добычу водных биоресурсов и правил любительского рыболовства. Еще по 21 факту составили протоколы за нарушения режима водоохранных зон и требований по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.