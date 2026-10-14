В Петербурге 15 октября начнется полноценный отопительный сезон
В Санкт-Петербурге с четверга, 15 октября, начнется полноценный отопительный сезон. По поручению губернатора Александра Беглова в 09:00 теплоснабжающие организации перейдут на регулярную подачу тепла во все городские здания. Об этом сообщили в Смольном.
Соответствующее распоряжение издал комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
Периодическое протапливание в Северной столице началось 30 сентября. Тогда отопление включили в детских садах, школах и других социальных учреждениях. В некоторые жилые дома тепло подавали по решению управляющих компаний.
По словам Александра Беглова, решение о начале полноценного отопительного сезона приняли с учетом обращений жителей и прогноза погоды.
«С 15 октября все исполнители услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление»,— заявил губернатор.
К отопительному сезону 2026–2027 годов подготовили все теплоисточники, инженерные коммуникации, включая теплосети, социальные объекты и более 24 тыс. зданий жилищного фонда. К 15 сентября на все жилые здания оформили паспорта готовности.