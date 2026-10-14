В Петербурге 15 октября начнется полноценный отопительный сезон

В Санкт-Петербурге с четверга, 15 октября, начнется полноценный отопительный сезон. По поручению губернатора Александра Беглова в 09:00 теплоснабжающие организации перейдут на регулярную подачу тепла во все городские здания. Об этом сообщили в Смольном.