Бизнес не входит в план

Мечта о собственном бизнесе теряет привлекательность. По данным SuperJob и «Контур.Фокуса», 40% опрошенных сейчас предпочитают работу по найму и не планируют открывать свое дело. Год назад таких было 34%. При этом желание попробовать предпринимательство все еще остается массовым, свой бизнес хотел бы иметь каждый второй россиян.