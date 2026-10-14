Бизнес не входит в план
Почему свое дело становится для россиян менее привлекательным
Мечта о собственном бизнесе теряет привлекательность. По данным SuperJob и «Контур.Фокуса», 40% опрошенных сейчас предпочитают работу по найму и не планируют открывать свое дело. Год назад таких было 34%. При этом желание попробовать предпринимательство все еще остается массовым, свой бизнес хотел бы иметь каждый второй россиян.
Впрочем, показатель сильно зависит от возраста. Люди старше 45 лет чаще выбирают стабильную занятость, тогда как зумеры охотнее рассматривают собственный проект. Чаще всего потенциальные предприниматели-мужчины смотрят в сторону IT, торговли и производства, женщин интересует бьюти-индустрия и развлекательная сфера.
Главный врач и основатель клиники «Наше время» Екатерина Очаковская согласна, что в текущих экономических условиях запуск бизнеса лучше отложить:
«Многие сейчас закрываются, что в целом не вдохновляет. Действительно в настоящий момент более целесообразным является уход в наем для того, чтобы пережить кризис до момента роста рынка. Такой формат — это, наверное, самое выгодное решение на сегодняшний день.
Высококвалифицированный персонал достаточно быстро находит работу с релевантными зарплатой и условиями. Все-таки квалифицированные кадры по-прежнему на рынке стоят дорого.
Мы на себе сейчас чувствуем растущие социальные взносы и результаты налоговых реформ, издержки, стоимость услуг подрядчиков и расходных материалов, оборудования. Хотя бизнесы закрываются, и стоит достаточно много пустых арендных помещений, ставки не снижаются, к сожалению. А также стоимость инвестиций очень дорогая, что делает бизнес-модель заведомо убыточной и неперспективной.
Крайне высокая стоимость привлечения первичных лидов. Кроме того, многие маркетинговые инструменты, которые работали ранее, сейчас не эффективны. Более того, они крайне дорогие, что делает нерентабельным привлечение первичных пациентов. И все это происходит на фоне снижения потребительского спроса.
Входить в рынок сейчас можно только в случае, если у тебя есть достаточно большая, надежная клиентская база и дешевые инвестиции, либо в собственности есть помещение».
Эксперты связывают снижение интереса прежде всего с ростом рисков и стартовых вложений. Для бизнеса дорожают кредиты, растут налоги, тарифы и другие расходы, а спрос остается непостоянным. На этом фоне стабильная зарплата и соцпакет кажутся более безопасной альтернативой. Однако сильнее всего по бизнесу бьет непредсказуемость, заметил гендиректор Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов:
«Дело в том, что в последнее время изменилась вообще сама арифметика подхода к предпринимательству, малому и среднему бизнесу.
Деньги стали дорогими, налоговые правила для МСП в последние два года менялись так часто, что горизонт планирования просто сокращается, по сути, до квартала.
Сюда же можно добавить рост аренды, зарплат, тарифов. По сути, маржа, раньше оправдывавшая все риски, которые брал на себя предприниматель, во многих нишах просто исчезла. При этом наем в условиях кадрового дефицита стал намного щедрее и интереснее.
Лично мне особенно некомфортна в текущей ситуации непредсказуемость. С высокими налогами, например, всегда можно работать, если правила понятные. Тяжелее всего работать, когда бизнес-модель приходится пересчитывать постоянно под каждую новую поправку. Время уходит не на клиентов и продукт, а на отчетность, проверки, прочие согласования.
Второе — это стоимость ошибки. При нынешних ставках любой неудачный запуск бьет намного сильнее. В текущей экономической конъюнктуре для большинства, наверное, наем — это очень разумный и нормальный выбор. Самая рациональная стратегия сейчас — не прыгать в бизнес с нуля, а проверить идею параллельно с основной работой».
По данным «Корпорации МСП», в октябре в России работают около 6,7 млн малых и средних предприятий, что на 3,5% больше, чем год назад. В них трудятся почти 28 млн человек, еще примерно 17 млн оформлены как самозанятые. Как отмечают аналитики, интерес к предпринимательству не исчез совсем, но сместился к более осторожным форматам: подработкам, небольшим проектам и запуску бизнеса параллельно с основной работой.