Власти вновь продают долю в белгородской коммуникационной компании «Узел связи»
Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области выставила на торги 6% долей в ООО «Узел связи», которое ведет деятельность в области связи на базе проводных технологий. Начальная цена лота составляет 7,5 млн руб., шаг аукциона — 75,3 тыс. руб. (1%), размер задатка — 753,5 тыс. руб. (10%).
Всего муниципальному образованию принадлежит 30,5% в уставном капитале ООО «Узел связи», который составляет 75 млн руб. Также в списке учредителей — ЗАО «Осколтелеком» (49,5%) и ООО «Горптус» Игоря и Юлии Микуляк (20%). Руководителем обеих организаций, так же как и ООО «Узел связи», является Игорь Микуляк.
Муниципальную собственность выставляют на продажу далеко не первый раз. В частности, долю 10%, как сообщал «Ъ-Черноземье», пытались продать в конце 2025 года. Эти торги, как и все предыдущие, признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Доля в старооскольском ООО «Узел связи» включена в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026–2028 годы. По данным Rusprofile, организация была зарегистрирована в 2009 году. В 2025-м ее выручка выросла на 12,6% и составила 54,8 млн руб., однако чистая прибыль снизилась на 67,1% — до 3,1 млн руб., что может указывать на сжатие маржи и снижение эффективности при росте оборота. Среднесписочная численность сотрудников в 2025 году составляла 12 человек.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 9 ноября. Торги пройдут 13 ноября.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что прием заявок на объявленные в конце марта Росимуществом торги по продаже национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» в Курской и Липецкой областях был продлен в очередной раз. Начальная цена лота не изменилась и составляет 4,8 млрд руб.