Власти вновь продают долю в белгородской коммуникационной компании «Узел связи»

Доля в старооскольском ООО «Узел связи» включена в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026–2028 годы. По данным Rusprofile, организация была зарегистрирована в 2009 году. В 2025-м ее выручка выросла на 12,6% и составила 54,8 млн руб., однако чистая прибыль снизилась на 67,1% — до 3,1 млн руб., что может указывать на сжатие маржи и снижение эффективности при росте оборота. Среднесписочная численность сотрудников в 2025 году составляла 12 человек.