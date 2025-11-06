Старооскольские власти в четвертый раз продают 10% в белгородском ООО «Узел связи»

Администрация Старооскольского городского округа Белгородской области в четвертый раз выставила на аукцион 10% долей в местном ООО «Узел связи». Начальная цена лота — 9,8 млн руб. Это следует из информации на портале «ГИС Торги».

Всего доля муниципалитета в компании составляет 30,5%. Уставный капитал «Узла связи» равняется 75 млн, номинальная стоимость доли округа — 22,9 млн.

Размер задатка — 980 тыс. руб. Шаг аукциона — 98 тыс. руб. Подавать заявки можно до 23 ноября, итоги подведут 27-го.

«Узел связи» пытались продать с торгов в октябре 2022 года за 10,3 млн руб., в ноябре 2023-го за 9,1 млн руб. и в ноябре 2024-го за 9,7 млн руб. Все три аукциона были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Кабира Гасанова