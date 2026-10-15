В Ижевске организуют новый воинский участок на кладбище «Хохряковское-2»
Глава города Дмитрий Чистяков закрепил границы участка постановлением
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об организации воинского участка на территории кладбища «Хохряковское-2». Документ опубликован на сайте муниципалитета.
Постановлением также закреплены границы участка на территории кладбища. Оно расположено в Завьяловском районе Удмуртии, в 1,2 км к юго-западу от деревни Хохряки. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.
В июне 2026 года Дмитрий Чистяков подписал постановление об организации воинского участка на Западном кладбище Ижевска. Он предназначен для погребения и увековечения памяти погибших военнослужащих.