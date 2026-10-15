Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Удмуртия

В Ижевске организуют новый воинский участок на кладбище «Хохряковское-2»

Глава города Дмитрий Чистяков закрепил границы участка постановлением
Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подписал постановление об организации воинского участка на территории кладбища «Хохряковское-2». Документ опубликован на сайте муниципалитета.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Постановлением также закреплены границы участка на территории кладбища. Оно расположено в Завьяловском районе Удмуртии, в 1,2 км к юго-западу от деревни Хохряки. Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Контроль за его исполнением возложен на начальника управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска.
В июне 2026 года Дмитрий Чистяков подписал постановление об организации воинского участка на Западном кладбище Ижевска. Он предназначен для погребения и увековечения памяти погибших военнослужащих.