Суд ликвидировал организацию «Азербайджан-Урал» экс-главы диаспоры Шыхлински

Согласно выписке из реестра, СООНКО «Азербайджан-Урал» была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 января 2023 года. При этом в Telegram-канале организации указано, что Шахин Шыхлински был избран ее председателем в 2004 году. Организация объединяла выходцев из Азербайджана, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области.