Суд ликвидировал организацию «Азербайджан-Урал» экс-главы диаспоры Шыхлински
Национально-культурную организацию «Азербайджан-Урал», которую возглавлял бывший глава азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлински, ликвидировали по решению суда. Решение было принято 3 июня, следует из данных ЕГРЮЛ.
Согласно выписке из реестра, СООНКО «Азербайджан-Урал» была зарегистрирована в Екатеринбурге 13 января 2023 года. При этом в Telegram-канале организации указано, что Шахин Шыхлински был избран ее председателем в 2004 году. Организация объединяла выходцев из Азербайджана, проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области.
Весной Шахину Шыхлински назначили 22 года колонии строгого режима по делу об убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2010 годах. Позже Кировский райсуд Екатеринбурга приговорил Шыхлински к девяти годам колонии по делу о применении насилия к представителю власти. По совокупности приговоров ему назначили 24 года колонии строгого режима, первые четыре года он проведет в тюрьме.