Шахина Шыхлински оценили по достоинствам

В Екатеринбурге 6 марта суровым приговором завершился процесс по делу этнической группировки, которую возглавлял бывший лидер азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. Семеро подсудимых обвинялись в давних убийстве и покушении. Дело получило большой резонанс и вызвало резкую реакцию Баку. В итоге Шыхлински получил 22 года, остальные подсудимые — от 10 лет до 21 года.

Уголовное дело представителей азербайджанской диаспоры, входивших, по версии СКР, в этническую преступную группировку, Кировский райсуд Екатеринбурга рассмотрел в закрытом режиме очень быстро — слушание по существу началось 26 января. Из-за большого числа участников процесс пришлось перенести в здание Свердловского облсуда. На последнее заседание, на котором огласили приговор, в основном пришли жены подсудимых.

Суд признал виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) Шухджаяддина Раджабова, Акифа и Аяза Сафаровых, а в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) — Бакира, Камала и Мазахира Сафаровых, а также бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Из семерых подсудимых вину признал только Мазахир Сафаров. Самый большой срок получил Шахин Шыхлински — 22 года колонии строгого режима, остальным назначено от 10 лет до 21 года. Все осужденные первые четыре года из срока должны провести в тюрьме. После оглашения приговора фигуранты открыто выражали недовольство судебным решением.

«Нормально делай — нормально будет»,— так прокомментировал исход процесса один из них.

Это дело вызвало большой резонанс. Массовые задержания уроженцев Азербайджана, которые могли быть причастны к деятельности группировки, прошли в конце июня 2025 года. Тогда во время операции силовиков скончались братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Российская судмедэкспертиза показала, что причиной смерти у обоих стала сердечная недостаточность. Это вызвало резкую реакцию Баку: там утверждали, что братья погибли от полученных травм. Вскоре в Азербайджане были задержаны около десятка российских граждан, отменены дипломатические мероприятия и выступления российских артистов.

По материалам дела, группировка в мае 2001 года совершила убийство бизнесмена Юнуса Пашаева, продававшего одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, его зарезали около кафе «Металлон». В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова, но тогда пистолет киллера дал осечку. Мотивом для преступлений, как считает следствие, стали раздел сфер влияния в бизнесе и борьба за лидерство в диаспоре.

По данным “Ъ”, Шахин Шыхлински заявлял, что в мае 2001 года, когда убили Юнуса Пашаева, он вместе с братьями Сафаровыми находился в спорткомплексе «Урал».

«Он даже не знал Пашаева, конфликтов с ним не было и, соответственно, причин его убивать тоже. У Пашаева был конфликт с Акифом Сафаровым, и он первым напал на Сафарова с ножом, в ответ Мазахир Сафаров порезал ножом обидчика, и тот скончался в больнице через четыре дня, вот и вся история»,— изложил “Ъ” версию фигурантов близкий к диаспоре источник.

В отдельное производство выделено уголовное дело еще трех предполагаемых участников этнической преступной группировки — Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева. По данным “Ъ”, обвинение считает, что они наняли киллера, убившего в августе 2011 года владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Цена «заказа» могла достигать $50 тыс. По данным следователей, исполнитель преступления выстрелил Икраму Гаджиеву в голову, ранив его, но тот успел выхватить оружие, сорвать кепку и очки с убийцы. Через несколько дней предприниматель умер.

В феврале Кировский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дела Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Согласно версии обвинения, летом прошлого года, когда силовики пытались задержать находившегося в иномарке Шыхлински-старшего, cидевший за рулем сын сбил сотрудника ФСБ. Позже Шыхлински-младший говорил, что сделал это не нарочно.

Артем Путилов, Екатеринбург