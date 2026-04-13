Сын подвез папе второй срок

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински к девяти годам лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти. По совокупности приговоров ему назначили 24 года колонии строгого режима (первые четыре года в тюрьме). Его сын Мутвалы получил восемь лет общего режима. Летом прошлого года, когда силовики пытались задержать отца по другому уголовному делу, сын на автомобиле сбил одного из них. Фигуранты вину не признали.



Шахин Шыхлински (слева) и Мутвалы Шыхлински (справа) во время вынесения приговора

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Шыхлински (слева) и Мутвалы Шыхлински (справа) во время вынесения приговора

Процесс над экс-главой азербайджанской диаспоры на Урале Шахином Шыхлински и его сыном Мутвалы, которым вменили ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), проходил в закрытом от прессы режиме, поскольку потерпевший — сотрудник силового ведомства.

События, которые послужили поводом для возбуждения дела, произошли в прошлом году на фоне массовых задержаний уроженцев Азербайджана по обвинению в убийстве и покушениях, что позже вылились в громкий международный скандал.

Тогда у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге силовики провели операцию по задержанию главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински. Он находился в автомобиле, за рулем которого сидел его сын Мутвалы. Когда несколько спецназовцев задержали машину и начали вытаскивать из нее лидера диаспоры, водитель резко сдал назад. В результате один из оперативников упал, ударившись головой об асфальт.

Мутвалы Шыхлински во время избрания ему меры пресечения говорил, что его напугали действия силовиков, которые выбивали стекла в машине и держали в руках оружие.

Уголовное дело рассмотрели за два месяца. По итогам Кировский районный суд Екатеринбурга назначил Шахину Шыхлински девять лет лишения свободы, а по совокупности приговоров за предыдущее уголовное дело — 24 года колонии строгого режима (первые четыре года в тюрьме). Шыхлински-младшего приговорили к восьми годам общего режима.

Первый приговор Шахину Шыхлински Кировский райсуд Екатеринбурга вынес в начале марта. Ему назначили 22 года, а остальным подсудимым — от 10 лет до 21 года. Суд признал часть фигурантов виновными в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), а часть, включая главу диаспоры, — в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Из семерых подсудимых вину признал только один Мазахир Сафаров.

После оглашения приговора фигуранты возмущались судебным решением.

Артем Путилов, Екатеринбург