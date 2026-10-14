Полиция предотвратила массовую драку с участием 45 человек в Калининском районе

«Всего в отделы полиции доставили 45 участников конфликта. Самому младшему из них 17 лет, старшему — 33 года. По предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия между двумя мужчинами, которые решили привлечь к выяснению отношений своих знакомых», — уточнили в главке полиции.