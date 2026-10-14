Полиция предотвратила массовую драку с участием 45 человек в Калининском районе
В Калининском районе Санкт-Петербурга полиция предотвратила возможную массовую драку и доставила в отделы 45 участников конфликта. По решению суда 38 из них арестованы, сообщили 14 октября в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о конфликте у дома № 10 на улице Брянцева поступило в полицию накануне вечером. Очевидец рассказал, что на улице собрались около 30 агрессивно настроенных молодых людей и словесная перепалка могла перерасти в массовую драку.
На место прибыли сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, спецполка и Госавтоинспекции. Совместными усилиями правоохранителям удалось предотвратить столкновение.
«Всего в отделы полиции доставили 45 участников конфликта. Самому младшему из них 17 лет, старшему — 33 года. По предварительным данным, причиной инцидента стали разногласия между двумя мужчинами, которые решили привлечь к выяснению отношений своих знакомых», — уточнили в главке полиции.
В отношении участников составили административные протоколы о мелком хулиганстве. По решению суда 38 человек арестованы. К остальным применят другие меры наказания. Уголовное дело пока не возбуждено.