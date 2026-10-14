Колесов спрогнозировал потепление до +14 градусов в Петербурге

«Погода поменялась мгновенно за одни сутки, но это осень, поэтому, как только ясное небо да холодная воздушная масса, так всегда и бывает. Антициклон определяет погоду на непонятно большое количество дней. Прямо такое очередное прабабье лето намечается»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале.