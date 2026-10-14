Колесов спрогнозировал потепление до +14 градусов в Петербурге
В Санкт-Петербурге в середине октября ожидается очередное потепление: в ближайшие три дня температура воздуха может подняться до +10…+14 градусов. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
По его словам, антициклон задержится в регионе на несколько дней и обеспечит преимущественно ясную погоду. Синоптик назвал предстоящее потепление «прабабьим летом».
«Погода поменялась мгновенно за одни сутки, но это осень, поэтому, как только ясное небо да холодная воздушная масса, так всегда и бывает. Антициклон определяет погоду на непонятно большое количество дней. Прямо такое очередное прабабье лето намечается»,— написал господин Колесов в своем Telegram-канале.
Ночь на 14 октября стала самой холодной с начала осени. В центре Петербурга и на акватории Невской губы температура опускалась до +1…+2 градусов, а в большинстве районов Ленинградской области — до 1…3,8 градуса.
Как отметил синоптик, в ближайшие дни ночи станут немного теплее, однако отрицательные температуры в отдельных районах области сохранятся. Днем воздух будет прогреваться до +10…+14 градусов.