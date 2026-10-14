Директор саратовского МУПа отделался штрафом за затопленную территорию
В Ртищевском районе на 2 тыс. руб. оштрафовали и. о. директора местного МУП «Водоканал» за затопленную территорию. Прокуратура нашла нарушения исполнения законодательства в сфере ЖКХ, сообщили в пресс-службе надзора.
Проверка установила, что предприятие ненадлежащим образом обслуживало насос и водонапорную башню в поселке Темп. Из-за этого несколько недель через технологическое отверстие текла вода, затапливая все вокруг.
Исполняющий обязанности директора МУП получил представление прокуратуры с требованием устранить нарушения, но проигнорировал его. В связи с этим надзорный орган возбудил дело об административном правонарушении за неисполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ).