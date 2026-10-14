Два колледжа эвакуировали в Волгограде из-за утечки газа
В Дзержинском районе Волгограда произошла авария на газовых сетях. Подробности сообщило издание V1.
Порыв произошел на ул. Новодвинская. Там возводят ЖК. Со ссылкой на очевидцев издание написало, что причиной ЧП якобы могла стать ошибка рабочих.
В районе места аварии находятся колледжи бизнеса и ресторанного сервиса — учащихся эвакуировали. По словам журналистов, студенты и местные жители жаловались на запах газовых отдушек. В облздраве изданию сообщили, что в больницы попали три женщины.
«Ъ — Средняя Волга» выяснил, что речь идет о стройплощадке ЖК «Новодвинская». Комплекс возводит ООО «Абн-Строй». Четырехэтажное здание должны были сдать в III квартале 2026 года.
ООО «СЗ «Абн-Строй» зарегистрировано 29 июля 2020 года в Волгограде (Rusprofile). Вид деятельности компании — заказчик-застройщик и генеральный подрядчик. С апреля 2025 года должность директора занимает Фатима Байрамкулова, она же является единственным учредителем.