Минспорта России частично профинансирует строительство многофункционального комплекса в Перми
Министерство спорта РФ выделит Пермскому краю 1,5 млрд руб. для строительства в Перми комплекса «Территория спорта». Финансирование рассчитано на 2027-2029 годы: регион будет получать по 500 млн рублей в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общая стоимость спортивного объекта — 3,6 млрд руб. Остальные средства выделены из регионального бюджета.
Проект многофункционального спортивного комплекса «Территория спорта» получил положительное заключение госэкспертизы, уже получено разрешение на строительство. Сейчас на площадке подрядчик завершил работы подготовительного этапа: организованы временные дороги и проезды, подготовлена площадка для строительства и мероприятия для установки крана.
Спорткомплекс расположится на ул. Лебедева рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. В состав объекта войдут ледовая арена, универсальные спортивные залы для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, залы для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса, а также административно-бытовые и медицинские помещения. На прилегающей территории возведут большой стадион с футбольным полем с искусственным газоном, легкоатлетическим ядром с беговыми дорожками, секторами для прыжков и толкания ядра, а также два открытых теннисных корта.