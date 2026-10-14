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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

Смольный выделил 37,8 млн рублей на корректировку проекта выхода с «Театральной»

Комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил контракт на корректировку проекта планировки территории для строительства выхода со станции метро «Театральная». В предыдущей версии проекта его предполагалось разместить на Лермонтовском проспекте.
В Петербурге изменят проект планировки выхода со станции метро «Театральная»

В Петербурге изменят проект планировки выхода со станции метро «Театральная»

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно опубликованному накануне контракту, подрядчиком стало АО «Институт Трансэкопроект». Стоимость работ составит 37,8 млн рублей — столько же составляла начальная максимальная цена закупки.
«Институт Трансэкопроект» регулярно получает от городских властей заказы на разработку проектов планировки территорий для транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитена.
В частности, компания занималась подготовкой документации для продления фиолетовой линии метро до станции «Коломяжская», строительства депо «Ладожское» Кольцевой линии, а также продолжения оранжевой линии в двух направлениях — до «Морского фасада» и «Кудрово».

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор