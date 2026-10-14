В Петербурге завершили благоустройство Вьетнамского сада у площади Хошимина

Благоустройство продолжило работы, начатые в 2023 году, когда у памятника Хо Ши Мину на проспекте Просвещения обустроили сквер. В июле 2025 года рядом открыли площадь Хошимина. После этого была разработана единая концепция оформления общественного пространства.