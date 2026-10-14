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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге завершили благоустройство Вьетнамского сада у площади Хошимина

В Выборгском районе Петербурга завершили благоустройство сада напротив памятника Хо Ши Мину. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
При оформлении сада использовали элементы вьетнамской культуры
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При оформлении сада использовали элементы вьетнамской культуры

Пресс-служба Смольного

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Пресс-служба Смольного

При оформлении сада использовали элементы вьетнамской культуры. В пространстве установили декоративные скалы, напоминающие сад камней Хон Чонг в Нячанге, и воплотили образ традиционного барабана Донгшон.
На территории уложили гранитную брусчатку и тротуарную плитку, оборудовали зоны отдыха и создали гранитную барельефную стену, посвященную визитам Хо Ши Мина в Ленинград. Также проложили пешеходные маршруты и организовали переход между садом и площадью Хошимина.
Благоустройство продолжило работы, начатые в 2023 году, когда у памятника Хо Ши Мину на проспекте Просвещения обустроили сквер. В июле 2025 года рядом открыли площадь Хошимина. После этого была разработана единая концепция оформления общественного пространства.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор