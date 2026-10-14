Мурманский морской торговый порт впервые с 1996 года начал перевалку чугуна
Мурманский морской торговый порт возобновил работу с чугуном впервые с 1996 года. На причалах началась выгрузка вагонов с чугуном в чушках, сообщили в пресс-службе порта.
Продукцию уральских металлургических заводов перенаправили в Мурманск из-за ограничений на традиционных маршрутах. С сентября порт принимает дополнительные объемы грузов, предоставляя экспортерам альтернативный выход к морю.
На данный момент в порту выгрузили 187 вагонов, еще часть состава находится в пути. Параллельно формируется судовая партия чугуна весом 65 тыс. тонн. Ее планируют отправить в страны Средиземноморья в конце октября.
Перевалка проходит в тестовом режиме. После завершения пилотного проекта порт рассмотрит возможность организации регулярных поставок чугуна.