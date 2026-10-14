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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

Охранник «Каудаля» получил условный срок по делу о травме подполковника полиции

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова к двум годам лишения свободы условно по делу о причинении вреда здоровью посетителю. Об этом сообщила пресс-служба судов Карелии. Изначально мужчину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако суд признал его виновным в причинении вреда средней тяжести из хулиганских побуждений.
Испытательный срок составил два года

Испытательный срок составил два года

Егор Снетков / Коммерсантъ

Испытательный срок составил два года. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Потерпевшим по делу проходит подполковник полиции Алексей Борик. По данным местного издания «Петрозаводск говорит», конфликт произошел в ночь с 6 на 7 декабря 2024 года. По версии обвинения, господин Гусейнов ударил подполковника Борика по ноге, в результате чего тот получил перелом. В ходе разбирательства эксперты расходились в оценке того, как была получена травма: от удара или при падении.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор