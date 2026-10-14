Охранник «Каудаля» получил условный срок по делу о травме подполковника полиции

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова к двум годам лишения свободы условно по делу о причинении вреда здоровью посетителю. Об этом сообщила пресс-служба судов Карелии. Изначально мужчину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, однако суд признал его виновным в причинении вреда средней тяжести из хулиганских побуждений.