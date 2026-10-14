В Удмуртии полицейские открыли огонь при погоне за BMW с подложными номерами
Водитель без прав отказался от медосвидетельствования и съехал с дороги
Инспекторы ДПС произвели два предупредительных выстрела из табельного оружия во время преследования водителя BMW на трассе Ижевск—Сарапул. Мужчина пытался скрыться от полиции, а после съехал с дороги, сообщает госавтоинспекция Удмуртии.
По данным ведомства, ночью автоинспекторы заметили на обочине двух молодых людей, которые меняли номерные знаки на автомобиле. Увидев патрульную машину, они сели в BMW и попытались уехать. Водитель проигнорировал требования об остановке и продолжил движение, нарушая правила дорожного движения.
После предупредительных выстрелов водитель не справился с управлением и съехал с дороги. За рулем находился 22-летний гражданин России, уроженец Таджикистана. По данным полиции, у него не было водительского удостоверения, а от медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В отношении мужчины составили восемь административных материалов, в том числе за использование подложных регистрационных знаков, отказ от освидетельствования и невыполнение требований полиции. Автомобиль отправили на спецстоянку. В результате применения оружия никто не пострадал.