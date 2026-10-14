В Удмуртии полицейские открыли огонь при погоне за BMW с подложными номерами

После предупредительных выстрелов водитель не справился с управлением и съехал с дороги. За рулем находился 22-летний гражданин России, уроженец Таджикистана. По данным полиции, у него не было водительского удостоверения, а от медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.