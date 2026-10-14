Двух жителей Кузбасса осудили за диверсию на железной дороге по заданию куратора
Кемеровский областной суд вынес приговор в отношении двух 20-летних местных жителей по делу о поджоге двух релейных шкафов. Подсудимых признали виновными в совершении диверсии (ч. 2 ст. 281 УК РФ) и госизмене (ч. 1 ст. 281.1), сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
По данным ведомства, летом 2024 года фигуранты дела за денежное вознаграждение по заданию куратора, с которым связались в интернете, подожгли два релейных шкафа. Они находились в районе железнодорожной станции Мариинск Красноярской железной дороги.
Подсудимым назначили восемь и семь лет колонии общего режима. Уточняется, что на момент совершения преступления оба жителя Кузбасса были несовершеннолетними. Средства, полученные ими за совершение диверсии, были конфискованы.