В Ленобласти опровергли сообщения о референдуме по переименованию региона
В правительстве Ленинградской области опровергли сообщения о подготовке референдума по переименованию региона и экстренном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 60%. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь губернатора Никита Донцов.
Он подчеркнул, что ни переименование области, ни резкое увеличение тарифов ЖКХ не планируются.
«Никакого референдума о переименовании Ленобласти не готовится, точно также как и не планируется никакого экстренного повышения тарифов на ЖКХ на 60%. И то, и другое — фейк и дезинформация»,— заявил господин Донцов.