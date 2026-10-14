Бельский заявил о нехватке психологов для помощи пациентам с ПТСР в Петербурге

«Когда находишься в стрессовой ситуации четыре года… Мы все смотрели в детстве фильмы про Вьетнам, про Афганистан. Я лично знаю таких людей, ими никто не занимался. Специалистов такого уровня нужно готовить. Их сейчас считаные единицы»,— заявил господин Крупник.