Бельский заявил о нехватке психологов для помощи пациентам с ПТСР в Петербурге
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обсудят проблему нехватки специалистов, работающих с людьми с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Об этом заявил председатель городского парламента Александр Бельский.
По его словам, сейчас подготовку таких специалистов в Петербурге ведут только два учреждения. Решить проблему, считает Бельский, можно в том числе за счет дополнительного образования и повышения квалификации медицинских работников.
«Необязательно идти в профильный университет и учиться с нуля. Но действительно такая проблема есть, мы ее знаем, мы ей занимаемся»,— отметил председатель ЗакСа.
Депутат Павел Крупник («Единая Россия») подчеркнул, что отсутствие налаженной системы помощи людям с ПТСР может привести к серьезным последствиям. По его словам, специалистов соответствующего профиля в настоящее время крайне мало.
«Когда находишься в стрессовой ситуации четыре года… Мы все смотрели в детстве фильмы про Вьетнам, про Афганистан. Я лично знаю таких людей, ими никто не занимался. Специалистов такого уровня нужно готовить. Их сейчас считаные единицы»,— заявил господин Крупник.