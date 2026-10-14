Устав Петербурга закрепит принятие бюджета на три года
Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли поправки в городской устав, которые закрепляют формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменения приведут основной городской документ в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, пишет «Деловой Петербург».
Сейчас в уставе Петербурга упоминается только «очередной финансовый год». Законопроект предусматривает дополнение этой формулировки словами «и на плановый период».
Фактически город уже принимает бюджет на три года. Так, бюджет Петербурга на 2026 год утвержден с плановым периодом на 2027–2028 годы. Однако действующая редакция устава не отражает эту практику.