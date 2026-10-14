РЖД запустят турпоезд из Москвы в Выборг и Сортавалу
Туристический поезд «Северное Приладожье» начнет курсировать 6 ноября. Маршрут пройдет через Москву, Выборг и Сортавалу, а путешествие рассчитано на два выходных дня, сообщили в пресс-службе РЖД.
Поезд будет отправляться еженедельно. В Выборге туристы смогут посетить средневековый замок, библиотеку Алвара Аалто и парк Монрепо, а также осмотреть историческую застройку города.
В Сортавале путешественникам предложат познакомиться с архитектурой начала XX века и прогуляться по набережной. Кроме того, оттуда можно отправиться на ретропоезде в горный парк «Рускеала» и к водопадам Ахинкоски либо на катере к Ладожским шхерам.
В составе поезда будут купейные вагоны и спальные вагоны с двухместными купе.