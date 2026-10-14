РЖД запустят турпоезд из Москвы в Выборг и Сортавалу

В Сортавале путешественникам предложат познакомиться с архитектурой начала XX века и прогуляться по набережной. Кроме того, оттуда можно отправиться на ретропоезде в горный парк «Рускеала» и к водопадам Ахинкоски либо на катере к Ладожским шхерам.